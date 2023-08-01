Az Bulutlu 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.08.2023 12:01

7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da sahte kimlik ve pasaportla yakalandı. Eser'in üzerinden yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaştı.

Uzun süreli takip sonucu Eser'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler harekete geçti.

Meslekten ihraç edilen Eser, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yüklü miktarda döviz ve çok sayıda telefon ele geçirildi

Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilenen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Arif Oktay Eser'in yakalandığı sırada rahat tavırlar içerisinde olduğu ve görevli polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" şeklinde sözler sarf ettiği öğrenildi.

Zanlının, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ETİKETLER
Ankara FETÖ Dolar
Sıradaki Haber
İstanbul'un barajlarında su seviyesi alarm veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Ukrayna: Savaş yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacak
13:29
Safa Önal için cenaze töreni düzenlendi
13:29
AYM, "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"nı iptal etti
13:17
ABD'den Macaristan vatandaşlarına vizesiz seyahat kısıtlaması
13:15
Borsa İstanbul'dan günün ilk yarısında rekor
13:06
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Olumsuz hava koşulları kestane balında rekolteyi düşürdü
Olumsuz hava koşulları kestane balında rekolteyi düşürdü
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Dalyan
Yakın Rotalar: Dalyan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ