Teyp sistemi uyuşturucu satıcılarını ele verdi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timi, geçtiğimiz günlerde Levazım’da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Sürücü Umut Y.’nin üst araması ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan yunus timi, şahsın tedirgin hallerinden şüphelenerek araçta arama yapmaya başladı.

Otomobilin teyp sisteminin orijinal olmadığını fark eden polis, araçtaki kablosuz kulaklığın da şahsın cep telefonuyla uyum sağlamaması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mıknatısla açılan gizli bölme

Kulaklık kutusundaki mıknatısın bir düzenekle ilişkili olabileceğini düşünen ekipler, kutuyu aracın sol direk bölümüne sürttü ve teyp sisteminin arkasından yaylı bir bölme ortaya çıktı.

Bölmede 6,3 gramlık paketler halinde 8 parça kokain, 2 bin 235 lira ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Umut Y., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.