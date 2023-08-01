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Türkiye
AA 01.08.2023 12:00

Van'da geçen ay yaklaşık 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Van'da geçen ay düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 bin 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen ay yaklaşık 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 90 kilo 138 gram esrar, 8,8 gram skunk, 27,35 gram eroin, 0,55 gram kokain, 66,86 gram sentetik kannabinoid, 124,14 gram sentetik uyuşturucu, 1,01 gram afyon sakızı, 54 hap, 306 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlarda 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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