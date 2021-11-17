Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı geçiş yapan teröristler yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Hudut birlikleri yasa dışı geçişlere göz açtırmıyor. Yunanistan'a geçmeye çalışan ve Suriye'den yurda yasa dışı geçiş yapmak isteyen 4 kişi yakalandı. Yakalananlardan üçünün terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yakalananlardan ikisinin PKK/KCK, birinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Suriye Terör Örgütü Yunanistan
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