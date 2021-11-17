Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 7 yıl önce, 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için eylemini sürdüren Sevdet Demir, "33 kişi mutlu oldu. Sen de gel anneni mutlu et. Sen gelmezsen hakkımı helal etmiyorum. Rica ediyorum oğlum gel devlete teslim ol, bu hasret bitsin" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

Hacire Akar'ın çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 244 ailenin 807 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 33 aile çocuklarına kavuştu.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışırken, 2014 yılında 17 yaşındayken terör örgütünce dağa kaçırıldığını belirtiği oğlu Fatih için 13 Eylül 2019'da eşi Abdullah Demir ile birlikte oturma eylemine başlayan Sevdet Demir, oğlunu kaçırıp götürenlere hakkını helal etmediğini belirtti. Demir, şöyle konuştu:

"Oğlumu HDP kaçırıp dağa götürmüş. Oğluma çağrıda bulunmak istiyorum; oğlum Fatih, beni duyuyorsan kaç gel, bak arkadaşların geldi, 33 kişi mutlu oldu. Sen de gel anneni mutlu et. Sen gelmezsen hakkımı helal etmiyorum. Rica ediyorum oğlum gel devlete teslim ol. Gittiğinden beri biz bir gün nefes almadık, sensiz hayat, sensiz dünya yoktur. Sen gelmezsen dünya benim olsa ne yapayım. Gel teslim ol, ceza yok, eziyet yok, işkence yok. Sen gelsen hemen seni bana teslim ediyorlar, ben de seni eve götürürüm. Gel bu hasret bitsin oğlum."