Ordu'da, 45 suçtan arama kaydı bulunan ve 2018 yılından beri firari olan M.K'nin yakalanması için Giresun Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Giresun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bulancak Jandarma Komutanlığı ve Ordu JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüpheli, Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Cevizli köyünde gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.