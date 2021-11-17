Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca silah ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri, eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde silah ve av tüfekleri ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İzmir Silah Kaçakçılığı
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