Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yük treninin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Malatya'dan Adana'ya giden yük treni, hemzemin geçitte seyreden Nizam Kurmaz idaresindeki motosiklete çarptı.
Kazada, motosikletteki Hayrettin Kıyak yaşamını yitirdi, sürücü Kurnaz ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yarine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kurmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Nizam Kurmaz ve Hayrettin Kıyak'ın cenazeleri otopsi için morga konuldu.
Etiketler: Trafik Kazası Tren Kazası
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