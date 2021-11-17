Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beton mikseri ile çarpışıp takla attı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde beton mikseri ile çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü Sertan Çetin yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Silvan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Silvan'dan Diyarbakır yönüne giden Musa Aykut yönetimindeki beton mikseri, sola manevra yaptığı sırada aynı yöne giden Sertan Çetin yönetimindeki otomobille çarpıştı.
[Fotoğraf: DHA]
Savrulup takla atan otomobilin sürücüsü Çetin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Sertan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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