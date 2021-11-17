Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucuyu toprağa gömdüler
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Toprağa gömülen uyuşturucu ise polisin dikkatinden kaçmadı.
Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeyi pet şişesiyle gömdüler
Adreste yapılan aramada ayrıca toprağa gömülü pet su şişesi içerisine poşetle gizlenmiş satışa hazır uyuşturucu madde, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.
Olayla ilgili A.G. ve T.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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