Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ayvalık açıklarında 45 göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 38 kaçak göçmeni kurtardı.
[Fotoğraf: DHA]
Lastik botun motoru bozuldu
Ayvalık açıklarında göçmenlerin bulunduğu lastik botun motorunda da arıza çıktı. Yardım talebi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bottaki 7 göçmeni de kurtardı.
Organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi ise gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler Göç İnsan Kaçakçılığı Yunanistan
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