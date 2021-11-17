Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, yaklaşık 300 dekarda ayva üretimi gerçekleştirilen Gürleşen, Himmetli, Tülü ve Yardibi mahallelerinde süren hasada katıldı.

Gürleşen Mahallesi'nde Tufan Yıldırım'a ait 40 dekarlık ayva bahçesinde incelemede bulunan Tekin, üreticiden bilgi aldı.

“Kooperatifler aracılığıyla imalathane kurma girişimlerimiz var”

Son yıllarda Saimbeyli'de ayva üretiminin ön plana çıktığını söyleyen Tekin, bölgede dekara ortalama 4 ton verim alındığını şu sözlerle açıkladı:

"Buradan hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmı zincir marketlere satılıyor. Üretilen ayvaların burada mamul ürüne dönüşmesi, tatlı, reçel yapılması için kooperatif aracılığıyla bir imalathane kurulması yönünde girişimimiz olacak. Böylece hem ayva üretimi daha da artacak hem de üreticimiz daha çok kazanacak."

“Üreticiler organik üretip daha fazla kazanacak”

Yörede organik üretim yapılmasıyla ilgili bilgi veren Tekin, "Ayva üretimi Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle organik kapsama alınacak. Üreticilerin organik üretime başlaması için sertifikasyon ücreti bakanlık desteğiyle karşılanacak. Üreticiler organik üretimden daha fazla kazanacak" dedi.