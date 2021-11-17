Çorum'a bağlı Tepekutuğun köy meydanında yapılan düğünde halay çekilirken, tabancayla rastgele ateş açıldı.

Tabancadan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in başına isabet etti.

Alparslan ve Şahin, kanlar içinde yere yığıldı.



Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk babası Şahin ile 3 çocuk babası Alparslan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.





Düğün alanında inceleme yapan ekipler, 500’ün üzerinde boş kovan buldu.Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma, Murat Yılmaz'ın, ruhsatsız tabancayla defalarca havaya ateş açtığını tespit etti.Yılmaz ile ölen kişilerin arkadaş olduğu, Ankara'dan Çorum'a düğün için geldikleri ortaya çıktı.Jandarma karakoluna dün sabah giderek teslim olan Murat Yılmaz, ifadesi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Murat Yılmaz jandarmaya verdiği ifadesinde, “Sarhoş olarak düğüne katıldım. Düğünde 2 şarjör mermi boşalttım ve mermim bitince ölümüne neden olduğum arkadaşlarımdan mermi istedim. Aldığım mermileri de şarjöre doldurdum. Arkadaşlarıma ‘Siz halay çekerken ortaya geçin’ dediğimi hatırlıyorum sonra nasıl olduğunu bilmiyorum, bağırma sesleri geldi. Yürüyerek köyden ayrıldım, giderken tabancayı da dere yatağına attım. Arkadaşlarım öldüğü için çok üzgünüm” dedi.