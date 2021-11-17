Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koltuk imalathanesi alev alev yandı
Bursa’da, koltuk imalathanesinin çatı katında yangın çıktı. Alevler en üst katı sararken, usta Gürkan Küçükçelebi söndürme çalışmalarını ağlayarak izledi.
İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokak’ta bulunan 3 katlı koltuk imalathanesinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede büyüyerek son katı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Koltuk ustası Gürkan Küçükçelebi de söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.
[Fotoğraf: DHA]
Dumandan etkilenen 1 işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bursa İş Kazaları Yangın
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