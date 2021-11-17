Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da ceviz işleme tesisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ceviz işleme tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tesis kullanılamaz hale geldi.
Işıklar köyündeki ceviz işleme tesisinde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tesisin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesis kullanılamaz hale geldi.
Tesisteki ceviz toplama ve işleme makineleri de tamamen yandı.
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