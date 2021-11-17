Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri İpsala ilçesi 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç polis memuru H.E. ile M.D.'yi yakaladı.
Kimlik sorgusunda FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde bulunan 2 silaha el konuldu. Soruşturma sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele FETÖ
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