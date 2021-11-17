Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çocuk öldü
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Şırnak'ın İdil ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Ocaklı köyünde kuzeni ile birlikte hayvan otlatmaya giden Muhammed Onan, kayalıklara sığınan keçilerini almaya giderken dengesini kaybedip düştü.
Ağır yaralanan çocuk, kayalıklara sıkıştı. Kuzeninin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Onan'ı bulunduğu yerden çıkardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Onan, ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Onan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Hayvancılık
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