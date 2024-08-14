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Türkiye
AA 14.08.2024 11:32

Yarım asra yakın süredir genç yetenekleri futbola kazandırıyor

Senelerce amatör küme maçlarında top koşturan 80 yaşındaki İsmail Yıldız, antrenörlük kariyerine 8-14 yaş grubu oyuncularını çalıştırarak devam ediyor.

Yarım asra yakın süredir genç yetenekleri futbola kazandırıyor

Eskişehir'de yaşayan futbol antrenörü İsmail Yıldız, amatör kümelerde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra bir dönem oyunculukla beraber yürüttüğü antrenörlükte yarım asra yakın süreyi devirdi.

80 yaşındaki Yıldız, Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübünün altyapısında 8-14 yaş grubunun antrenörlüğünü sürdürüyor.

"Gizli kahramanlardan biriyim"

Yarım asra yakın süredir genç yetenekleri futbola kazandırıyor

İsmail Yıldız, çocuklara futbol ile saygıyı ve kardeşliği öğretmenin en önemli unsur olduğunu söyledi. Yıllardan bu yana tek amacının çocukları futbol sevgisiyle büyütmek olduğunu vurgulayan Yıldız, yetiştirdiği öğrenciler kademe atladığında gurur duyduğunu anlattı.

Futbolcu ve antrenörlüğün aslında farklı kulvarlar olduğunu kaydeden Yıldız, her iki alanda spor tutkusunun kendisini beslediğini dile getirdi.

İlerleyen yaşının futbola engel olmadığını belirten Yıldız, "Elimden ne geliyorsa yapıyorum. Yetiştirmekte olduğum öğrencilerim olmadan hayatım renklenmiyor. Futbol aşkımız bir başka, sporu bırakamıyorum" dedi.

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Eskişehir Gençlik ve Spor Bakanlığı
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