Yarım asra yakın süredir genç yetenekleri futbola kazandırıyor

Eskişehir'de yaşayan futbol antrenörü İsmail Yıldız, amatör kümelerde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra bir dönem oyunculukla beraber yürüttüğü antrenörlükte yarım asra yakın süreyi devirdi.

80 yaşındaki Yıldız, Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübünün altyapısında 8-14 yaş grubunun antrenörlüğünü sürdürüyor.

"Gizli kahramanlardan biriyim"

İsmail Yıldız, çocuklara futbol ile saygıyı ve kardeşliği öğretmenin en önemli unsur olduğunu söyledi. Yıllardan bu yana tek amacının çocukları futbol sevgisiyle büyütmek olduğunu vurgulayan Yıldız, yetiştirdiği öğrenciler kademe atladığında gurur duyduğunu anlattı.

Futbolcu ve antrenörlüğün aslında farklı kulvarlar olduğunu kaydeden Yıldız, her iki alanda spor tutkusunun kendisini beslediğini dile getirdi.

İlerleyen yaşının futbola engel olmadığını belirten Yıldız, "Elimden ne geliyorsa yapıyorum. Yetiştirmekte olduğum öğrencilerim olmadan hayatım renklenmiyor. Futbol aşkımız bir başka, sporu bırakamıyorum" dedi.