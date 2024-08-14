Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.08.2024 11:40

İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Ünlü markalara ait 108 bin cüzdan ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 108 bin 70 cüzdan ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Ünlü markalara ait 108 bin cüzdan ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markalara ait ürünlerin kaçak olarak piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda ürünlerin Fatih'te 3 depoda saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Ünlü markalara ait 108 bin cüzdan ele geçirildi

Piyasa değeri 120 milyon lira

Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 120 milyon lira olduğu değerlendirilen, ünlü markalara ait 108 bin 70 cüzdan bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

ETİKETLER
İstanbul Kaçakçılık Polis
Sıradaki Haber
Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 1246 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
12:46
Binada gizli ayıp iddiasıyla müteahhit firmaya dava açan ev sahipleri tazminat kazandı
12:47
Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü
12:37
Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 965'e çıktı
12:37
Edirne’de 600 çil keklik doğaya bırakıldı
12:30
İngiltere'de Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret eden kişiye 10 ay hapis cezası
Acıgöllü "kaplumbağa terbiyecisi" cami bahçesindeki 30 kaplumbağayı besliyor
Acıgöllü "kaplumbağa terbiyecisi" cami bahçesindeki 30 kaplumbağayı besliyor
FOTO FOKUS
Alo 144 hattını cevaplayan Bakan Göktaş bir gencin nikahına katılma sözü verdi
Alo 144 hattını cevaplayan Bakan Göktaş bir gencin nikahına katılma sözü verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ