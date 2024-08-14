İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Ünlü markalara ait 108 bin cüzdan ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markalara ait ürünlerin kaçak olarak piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda ürünlerin Fatih'te 3 depoda saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Piyasa değeri 120 milyon lira

Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 120 milyon lira olduğu değerlendirilen, ünlü markalara ait 108 bin 70 cüzdan bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.