Ankara'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya yönetimindeki otomobil, Yerköy ilçesi Sekili köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada Kaya ile otomobilde bulunan kayınpederi İdris ve kayınvalidesi Sabiha Erdem ile Enes Kaya yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sabiha Erdem, kurtarılamazken, Savcı Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.