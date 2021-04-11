Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kaya'nın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta tarlaya devrilen otomobili kullandığı belirlenen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya ile iki kişinin daha yaralandığı kazada, Kaya'nın kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Ankara'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya yönetimindeki otomobil, Yerköy ilçesi Sekili köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada Kaya ile otomobilde bulunan kayınpederi İdris ve kayınvalidesi Sabiha Erdem ile Enes Kaya yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sabiha Erdem, kurtarılamazken, Savcı Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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