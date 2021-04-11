Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tırmanış sırasında ayağı burkulan kayakçıyı AFAD kurtardı
Van'ın Çatak ilçesinde kayak yapmak için tırmandığı tepede ayağı burkulan kayakçı, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Arkadaşlarıyla kayak yapmak için Görentaş Mahallesi yakınlarındaki Piramit Tepe'ye tırmanan Gülce Tunç, ayağının burkulması sonucu bulunduğu yerden inemedi.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Tunç'u bulunduğu yerden sedyeyle indirerek hastaneye götürdü.
Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: AFAD
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