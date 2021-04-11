Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 19:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İlk Rus kafilesi Bodrum'a geldi
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesine yılın ilk turist kafilesi Rusya'dan geldi. Rus turist kafilesini taşıyan yolcu uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı'nda törenle karşılandı.
Muğla'da Dalaman Havalimanı'nın ardından Milas-Bodrum Havalimanı'na da yılın ilk turist kafilesi indi.
Moskova'dan 212 yolcuyla havalanan uçak, pistte su takı ile karşılandı. Salgın tedbirlerine de dikkat edildi.
"Sezonun ilk uçağını karşılamaktan mutluluk duyuyoruz"
Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Yolcularımızın her türlü sağlık tedbirlerini düşündük ve bunları da sertifikalandırdık. Birisi sivil havacılıktan, diğeri Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World. Bunlarla biz tedbirlerimizi kayıt altına almış olduk. Sezonun ilk uçağını karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."
Rus turistler, havalimanındaki işlemlerinin ardından tatillerini geçirecekleri otellere uğurlandı.
Etiketler: Turizm
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