Ulualan bölgesinde bir firmaya ait çekek kanalında bulunan ve çalışanların kaldığı 30 metrelik gezi teknesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Teknede kalan tersane çalışanları, kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yayılan alevler, 18 metrelik ahşap tekneye de sıçradı. Alevlerden halatları koparak Manavgat Irmağı'nda sürüklenen tekne tamamen yandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle iki saatte söndürülen yangında 30 metrelik teknede büyük hasar oluştu.

Tersane çalışanlarından Mehmet Ali Karadeniz, 30 metrelik sac teknenin kaptan bölümünde uyudukları sırada alarm sesiyle uyandıklarını belirterek, tekneyi saran alevlerden kendilerini zor kurtardıklarını söyledi.

Tersane şefi Süleyman Salel ise alevlerin kısa sürede tekneyi kapladığını, yanındaki ahşap tekneye de sıçradığını dile getirdi.

"Yangının çıkış sebebi araştırılıyor"

Bir teknenin de yangın sıçramadan kurtarıldığını ifade eden Salel, "Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangında iki teknede yaklaşık 2 milyon lira zarar oluştu" dedi.

Öte yandan, teknelerin yanma anı tersane çalışanlarınca cep telefonuyla görüntülendi.