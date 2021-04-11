Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 10 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'ın Karacasu ilçesinde 10 mahallede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının artması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.
Bu nedenle Yaykın Mahallesi’nde 10, Tekeliler, Aşağıgörle, Yukarıgörle, Karabağlar, Bingeç, Nargedik, Yolaltı, Yolüstü, Tepecik mahallelerinde ise 2 gün karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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