Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü doğal kaynakları korumak, deniz canlılarının çeşitliliği ve popülasyonunu artırmak adına yoğun bir mesai harcıyor.

Yürütülen çalışmaların başında da balıklandırma ve yapay resif geliyor.

Son 10 yılda 370 milyona yakın yavru balık suya bırakıldı

“Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” adıyla yürütülen çalışmaların temel amacı kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması.

Balıklandırma çalışmaları ayrıca biyoçeşitliliğin arttırılması ve yeni türlerin ekonomiye kazandırılması için de önemli. Bunun için doğal su kaynağında bulunan ekonomik, endemik ve soyu tehlike altında olan türler kuluçkahanelerde üretilerek doğal su kaynaklarına bırakılıyor. Bu sayede türlerin restorasyonu sağlanıyor.

[Grafik: TRT Haber]

Su kaynakları hangi türlerle balıklandırılıyor?

Çalışma kapsamında iç su ve denizlere bırakılan türler sazan, yayın, şabut, karadeniz alası, doğal alabalık, çipura, levrek, granyöz, kalkan, mersin, lahoz.

[Grafik: TRT Haber]

Hedef her sene daha fazla balıklandırma

Balıklandırma faaliyetleri kapsamında; 2021 yılında yaklaşık 61 milyon yavru balık üretilerek uygun boya ulaştığında belirlenen su kaynaklarına bırakıldı. Bu uygulamadaki yeni hedefler ise daha yüksek.

Proje kapsamında 2022 yılında 84 milyon, 2023 yılında ise 100 milyon yavru balığın üretilerek, uygun boya ulaştığında iç su ve denizlere bırakılması hedefleniyor.

Bir diğer çalışma da yapay resif

Sürdürülebilir su ürünleri üretimi ve biyoçeşitlilik artışına destek olmak amacıyla yapay resif uygulamaları dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de uygulanıyor.

Deniz canlıları için yeni tip habitatlar oluşturmak veya mevcut habitatları korumak amacıyla deniz dibine yerleştirilen bu yapılar, ortamdaki canlılara barınma, beslenme, korunma ve üreme alanı sağlayarak ekosisteme katkı sunuyor.

Akdeniz ülkelerindeki en büyük hacme sahip yapay resiflerden birisi Edremit Körfezi'nde, 2012 yılında tamamlandı. 7 lokasyonda 6 bin 120 adet beton yapay resif ve 250 adet anti-trol bloğun yerleştirildiği proje, o yıldan beri bölgedeki canlılara barınma, beslenme, üreme ve korunma alanı sağlıyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılından günümüze kadar ise Akdeniz’de 7, Ege’de 6, Marmara ve Karadeniz’de ise 5 adet olmak üzere toplam 23 yapay resif tarlası oluşturuldu.

Kaynak: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü



