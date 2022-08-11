Kaza, D-100 Karayolu'nda dün sabah saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü yönünde ilerleyen ve henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen panelvan minibüs, kontrolden çıkarak önce elektrik direğine çarptı sonra da devrildi.

Bu sırada D-100 Karayolu'nu kullanan araçların, devrilen minibüse çarpmadan ilerlemesi olası faciayı engelledi.

Kazadan sonra minibüs sürücüsünün direksiyon araçtan çıkarak uzaklaştığı öğrenilirken, kaza anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.