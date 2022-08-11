Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılarda direğe çarparak devrilen minibüs kamerada
Avcılar'da refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan minibüs devrildi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Kaza, D-100 Karayolu'nda dün sabah saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü yönünde ilerleyen ve henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen panelvan minibüs, kontrolden çıkarak önce elektrik direğine çarptı sonra da devrildi.
Bu sırada D-100 Karayolu'nu kullanan araçların, devrilen minibüse çarpmadan ilerlemesi olası faciayı engelledi.
Kazadan sonra minibüs sürücüsünün direksiyon araçtan çıkarak uzaklaştığı öğrenilirken, kaza anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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