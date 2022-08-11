Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 08:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da minibüs tıra çarptı: 1 ölü
[Fotograf: İHA]
Samsun'da minibüs ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 35. kilometresi Kavak Tepesi mevkisinde Kadircan Atar yönetimindeki minibüs, aynı istikamete seyir eden Mustafa Coşkun idaresindeki çekici ve tıra arkadan çarptı.
Kazada, minibüste bulunan Gülümser Yılmaz ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülümser Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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