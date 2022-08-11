Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uludağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Bursa Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmasına devam ediyor.
Uludağ'ın İnkaya mevkiinde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nce ekipler sevk edildi.
Alevlere helikopterle havadan, ilk müdahale aracı, arazöz ve 25 personelle karadan müdahalede bulunuldu. Yangın, 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor.
Etiketler: Bursa Orman Yangını
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