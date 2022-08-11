Uludağ'ın İnkaya mevkiinde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nce ekipler sevk edildi.

Alevlere helikopterle havadan, ilk müdahale aracı, arazöz ve 25 personelle karadan müdahalede bulunuldu. Yangın, 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor.