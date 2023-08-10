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Türkiye
AA 10.08.2023 03:38

Yanındaki temel atma çalışmalarından etkilenen bina tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de inşaat alanına bitişik apartman, bina sakinlerinin sallantı yaşandığı ihbarı üzerine tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yanındaki temel atma çalışmalarından etkilenen bina tahliye edildi
[Fotograf: AA]

Şirinevler Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'ta hafriyat çalışmaları yürütülen inşaat alanının yan tarafındaki 8 katlı Ulus Apartmanı'nın sakinleri, belediye ekiplerine, sallanan binadan ses geldiği yönünde ihbarda bulundu.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk inceleme sonrası binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.

Yanındaki temel atma çalışmalarından etkilenen bina tahliye edildi

Apartmanda oturan bir aile belediye tarafından otele yerleştirilirken, diğer aileler kendi imkanlarıyla yakınlarının yanına yerleşti.

Belediye ekipleri sokağa emniyet şeridi çekti. Bir zabıta aracı da apartmanın önünde tedbir amaçlı bekletiliyor.

İnşaat çalışmasına ara verilirken, boşaltılan binaya ilişkin kararın detaylı inceleme sonrası verileceği öğrenildi.

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