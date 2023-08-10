Şehit olan Özdemir'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan baba Bayram ve anne Fatma Özdemir'e oğullarının şehadet haberi yetkililerce verildi.
Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.
Özdemir'in bekar olduğunu öğrenildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmış, yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.