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Türkiye
AA 10.08.2023 02:07

Şehit olan Özdemir'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 29 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit olan Özdemir'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
[Fotograf: AA]

Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan baba Bayram ve anne Fatma Özdemir'e oğullarının şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Özdemir'in bekar olduğunu öğrenildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmış, yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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