Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.08.2023 01:22

Kastamonu'da 7 evi saran yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 7 evin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'da 7 evi saran yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Uzla köyü Ülde Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 7 ev tamamen yandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini belirtti.

Evlerin ahşap ve birbirine çok yakın olduğunu anlatan Çakır, "Toplamda 7 daire bu yangından etkilenerek tamamen kullanılamaz hale geldi. Bina olarak 5 binamız ama 2 binada çift daire vardı. Toplamda 7 daire yangından etkilenmiş oldu" dedi.

"Soğutma çalışmaları devam ediyor"

Yangın tamamen kontrol altına alındığını ifade eden Çakır şunları kaydetti:

"Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilen 7 daireden 3'ünde yaşam vardı. Toplam 10 vatandaşımız yangından etkilendi. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Devletimizin tüm kurumları köyde. Vatandaşlarımızı ilk etapta akrabalarının yanlarına yerleştiriyoruz. Yarından itibaren vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda konteyner kurulumunu yapacağız. Vatandaşlarımızın her türlü ayni ve nakdi yardım ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Tek tesellimiz bir can kaybı olmaması."

ETİKETLER
Kastamonu Yangın
Sıradaki Haber
İzmir'de ana su borusu patladı: Bazı mahallelere su verilemeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:49
Yaralılara yardım etmek isterken kaza yaptılar: 3 ölü, 11 yaralı
03:41
Yanındaki temel atma çalışmalarından etkilenen bina tahliye edildi
03:22
Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı
03:12
Pençe-Kilit'te yaralanan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale şehit oldu
02:09
Şehit olan Özdemir'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
01:46
Gaziantep'te 11 kilogram eroin ele geçirildi
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
FOTO FOKUS
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ