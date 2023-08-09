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Türkiye
AA 09.08.2023 23:45

Ehliyetine 2038'e kadar el konulan alkollü sürücü, cezasına ceza kattı

Burdur'da önce bir otomobile, ardından elektrik direğine çarpan aracın sürücüsünün alkollü olduğu ve daha önce de aynı nedenden dolayı ehliyetine 2038'e kadar el konulduğu belirlendi.

Ehliyetine 2038'e kadar el konulan alkollü sürücü, cezasına ceza kattı

M.N'nin (56) kullandığı otomobil, önce Isparta-Burdur kara yolu Çevre Yolu Bulvarı'nda aynı istikametteki Özcan Düzgün yönetimindeki 07 EG 752 plakalı otomobile, sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin tedbir amaçlı ambulansa bindirme talebini kabul etmeyen M.N'nin, yapılan kontrolde 2.68 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü, Burdur Devlet Hastanesindeki kontrolün ardından emniyete götürüldü.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan 2038'e kadar ehliyetine el konulduğu tespit edilen M.N'nin, yine alkollü araç kullandığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ehliyetine el koyma süresi, 2043'e dek uzatıldı. Ayrıca sürücüye, 16 bin 380 lira idari ceza uygulandı.

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