Pençe-Kilit'te yaralanan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

4 asker şehit olmuştu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmış, yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Ailesine acı haber verildi

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin Sivas'taki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan baba Ayhan ve annesi Emine Lale'ye şehadet haberini Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve askeri görevliler verdi.

Ailenin evine görevliler tarafından Türk bayrağı asıldı.

6 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehidin Serkan, Yasin ve Zümrüt Alma isminde 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.