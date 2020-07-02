Haber Giriş: Kaynak: AA
Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesinde, yangın çıkan bir evdeki 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen yangın, evi kül etti.
13 Eylül Mahallesi M. Şeren Sokak'taki 2 katlı bir binanın ilk katında yangın çıktı.
İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.
Binanın ikinci katındaki balkonda mahsur kalan Serap ve Mustafa Alp, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.
Etiketler: yangın Manisa itfaiye ev yangınıSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:54
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