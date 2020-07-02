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Demir yüklü tır viyadükten düştü
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Araklı ilçesinde, demir yüklü tır viyadükten alttaki yola düştü. Kazada iki kişi yaralandı.
D.A.K'nin kullandığı demir yüklü tır, Araklı-Kalecik yol ayrımındaki viyadüğün altındaki kara yoluna düştü.
Viyadük altındaki beton duvara çarparak durabilen tırın sürücüsü D.A.K. ile yanındaki M.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Araklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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