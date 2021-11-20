Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan yangınlarda zarar gören ormanlarda temizlik ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Bir yandan kızılçamlarla kaplı ormanlara aynı türden yeni fidanlar dikilirken bir yandan da yangından etkilenen ağaçlar orman emvali olarak ekonomiye kazandırılıyor.

Yaklaşık 10 gün süren yangında, zarar gören yerleşim alanlarının çevresinde ise farklı bir çalışma yürütülüyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, günler sonra kontrol altına alınabilen yangında ormanlık alanlara yakın 59 yerleşim alanının da zarar gördüğünü söyledi.

Yerleşim alanlarının etrafında kızılçam fidanları yerine yapraklı türleri tercih edeceklerine değinen Dikici, bölgeye uygun farklı türden fidanlar dikileceğini belirtildi.

Kızılçam yerine keçiboynuzu, defne ve zeytin

Bölgede yaptıkları araştırmada defne, zeytin ve keçiboynuzu türlerinin daha uygun olduğunu belirlediklerini aktaran Dikici, şunları söyledi:

"Her fidan her yerde yetişmez. Türkiye'de en fazla ve en kaliteli defnenin üretildiği yerlerden birisi Manavgat'taki Sırtköy, Yaylaalan mahalleleri. Bu mahallelerimizin etrafını defne ormanı haline getireceğiz. Farklı mahallelerde de uygun yerlere defne, zeytin ve keçiboynuzu fidanları dikeceğiz. Hem bölge halkına ekonomik açıdan katkı sağlayacak hem yanması biraz daha zor olacak türlerden mahallelerimizin etrafında bant oluşturacağız. 300 bin boynuz, 200 bine yakın defne ve 200 bin civarında zeytin olmak üzere yaklaşık 700 bin yapraklı tür dikeceğiz."

Dikici, bantta yetişen ağaçları kura yöntemiyle bölge halkına sahiplendirerek, ekonomilerine katkıda bulunacaklarını belirtti.

Ormanlara kızılçam fidanları dikilecek

Mevcut ormanlara ise kızılçam fidanlarının dikileceğini anlatan Dikici, "Bölgede yaz mevsimindeki sıcaklığı atlatacak başka doğal tür yok. Bunlar 4 milyon yıllık yerlisi, hepimizden eski. Böyle bir planlama yaptık" diye konuştu.

Dikici, yanan alanlara 26 milyon kızılçam fidanı dikileceğini söyledi.