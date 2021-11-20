Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, iki şehir arasındaki karşılıklı uçuşlar haftanın 2 günü, salı ve perşembe icra edilecek.

Şirket, yolcularına Anadolu’nun 2 güzide şehrini açılışa özel 99 liradan başlayan fiyatlarla (tek yön) keşfetme imkanı sundu.

Seferler, Van Ferit Melen Havalimanı’ndan saat 09.55’te, Trabzon Havalimanı’ndan ise saat 11.45’te düzenlenecek.

İki kadim şehir

Anadolu’nun kültürel ve mozaik yapısını yansıtmada iki kadim şehir Van ve Trabzon, gerek tarihi yapılarıyla gerekse de lezzet duraklarıyla her yıl yerli ve yabancı birçok gezgini ağırlıyor.

AnadoluJet yolcuları, 31 Aralık 2021'e kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs'a kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.