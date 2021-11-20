Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 40 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 40 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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