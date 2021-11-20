Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen 15 şüpheliyi deşifre etti.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için 17 Kasım sabahı Adana, Konya ve Mersin'de belirlenen 33 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

13 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 16 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Adreste bulunmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı, 2’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.