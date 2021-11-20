Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aracın kontrolünü kaybetti, çarptığı taksi metrelerce sürüklendi
[Fotoğraf: İHA]
Otomobil sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarptığı taksinin de takla attığı kaza saniye saniye kaydedildi.
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı yönde giden taksiye yandan çarpınca taksi takla attı.
Taksi metrelerce sürüklendi, takside bulunanlar yaralandı.
Diğer sürücülerin yardımıyla takla atan taksiden sürücü ve yolcu çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Saniye saniye kameraya yansıdı
Kaza anı ise arkasından gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza yüzünden Bursa-Mudanya yolu Mudanya gidiş istikametinde trafik durma noktasına gelirken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik açıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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