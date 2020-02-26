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Yalova'daki yolsuzluk soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması ile ilgili olarak 3 kişi daha gözaltına alındı.
Yalova Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.
Resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.
Etiketler: Yalova Yolsuzluk Soruşturması yalova belediyesiSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 03:18
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