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Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 02.03'te merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili @trthaber'e açıklamalarda bulundu.https://t.co/9Yd1WzmWri pic.twitter.com/jxh69okbp6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2020
Malatya Valisi Aydın Baruş, TRT Haber'e yaptığı açıklamada artçı sarsıntıların devam ettiğini ve olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 03:02
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