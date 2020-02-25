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Seyir halindeki otobüs alev aldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde, seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sadullah Engin yönetimindeki otobüsün motor bölümü Bergama Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü Engin, otobüsten çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekibince kısa sürede söndürüldü.
Dikili ilçesindeki bir serada çalışan işçilerin servisi olarak kullanılan otobüste olay anında yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması amacıyla olay yerinde önlem aldı.
Etiketler: yolcu otobüsü yangınSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 23:37
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