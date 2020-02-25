Haber Giriş: Kaynak: AA
Minibüs korkuluklarda asılı kaldı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs su kanalının korkuluklarında asılı kaldı.
Niyazi Timi idaresindeki minibüs, İrfanlı Mahallesi Mezbahane Sokak'ta, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalı korkuluklarına çarptı.
Kanal korkuluklarında asılı kalan minibüsten sürücü Niyazi Timi, yara almadan çıktı.
Minibüs, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
Etiketler: trafik KazasıSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 23:03
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