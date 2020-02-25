Gökçeada-Kabatepe hattındaki saat 07.00 seferinin zamanında yapılacağı bildirildi.

Kabatepe'den Gökçeada'ya, saat 09.00'da yapılması planlanan sefer ise saat 11.00'de yapılacak.

Bu hatta yarın yapılması planlanan diğer tüm seferler ise fırtına nedeniyle iptal edildi.