Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm seferler, sabah karşılıklı yapılacak birer sefer dışında iptal edildi.
Gökçeada-Kabatepe hattındaki saat 07.00 seferinin zamanında yapılacağı bildirildi.
Kabatepe'den Gökçeada'ya, saat 09.00'da yapılması planlanan sefer ise saat 11.00'de yapılacak.
Bu hatta yarın yapılması planlanan diğer tüm seferler ise fırtına nedeniyle iptal edildi.
Etiketler: Deniz ulaşımı feribot seferleri çanakkale gökçeada kabatepeSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 23:48
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