Haber Giriş: Kaynak: AA
Yalova'da tersanede patlama: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede kaynak sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Altınova ilçesindeki bir tersanede kaynak yapımı sırasında patlama gerçekleşti.
Patlamada yaralanan 6 kişiden 5'i ayakta tedavi edilirken, bir yaralı tersaneye ait ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Yalova tersanede patlama Yalova Devlet HastaneSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 19:54
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