Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da yüksekten düşen işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrikada çalışırken dengesini kaybeden Ali Y., 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ali Y., burada yapılan ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Tekirdağ Malkara Devlet HastanesiSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:53
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