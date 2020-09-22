Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Vaka sayılarının artış gösterdiği Sivas'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yıldızeli Türkmenler köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Suşehri ilçesi Türkmenler köyü için İlçe Hıfzıssıhha kurulunca karantina kararı alınarak 22 Eylül tarihi itibari ile köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Sivas koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:41
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