Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Suşehri ilçesi Türkmenler köyü için İlçe Hıfzıssıhha kurulunca karantina kararı alınarak 22 Eylül tarihi itibari ile köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.