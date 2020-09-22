Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 23 bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı ifade edildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 23 binada COVID-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.
Etiketler: afyonkarahisar koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:57
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da yüksekten düşen işçi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz