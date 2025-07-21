Yalova'da tavuklu pilav 190 kişiyi hastanelik etti

Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi'nde, dün M.A.M'nin düzenlediği sünnet düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlananların sayısı arttı.

Dün akşam saatlerinden itibaren rahatsızlanarak Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuranların sayısı 190'a çıktı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu, çoğunun taburcu edildiği öğrenildi.

Pilavdan alınan numune incelemeye gönderildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ikram edilen tavuklu pilavdan alınan numunenin ise incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtildi.

Ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tedavi görenlerin ifadelerinin alınacağı bildirildi.